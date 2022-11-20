Aydın-Denizli karayolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli karayolu üzerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-Denizli Karayolu Kuyucak ilçesi Yamalak Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yamalak Mahallesi’nden Nazilli yönüne doğru dönüş yapan M.D. idaresindeki 09 ZE 620 plakalı otomobil ile Denizli’den Nazilli istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 35 UY 398 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 2 araç savrularak orta refüje çıktı. Kazada 09 ZE 620 plakalı otomobilin sürücüsü M.D. ile yolcu konumundaki Ş.D. ve 35 UY 398 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. ile yolcu konumundaki Z.Y. ve S.K. olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.