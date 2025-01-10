Aydın’ın Efeler ilçesinde bir işyerinde 2 grup arasında çıkan kavgada silahlar patladı, polisin müdahalesiyle son bulan olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve silahların çekildiği kavgada taraflar havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4 kişiyi gözaltına aldı. Sokak üzerinde 2 adet boş kovan bulunurken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.