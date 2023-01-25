Aydın’ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda iki kişi yakalandı.

Aydın’ın Koçarlı ve Germencik ilçelerinde aranan şahıslara yönelik çalışmalarda iki kişi yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, hırsızlık suçundan aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Koçarlı’da “ Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Germencik’te de “ Bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında toplam 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.