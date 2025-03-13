Aydın’ın Efeler ilçesi meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpışırken, kazada 2’si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Dalama Mahallesi Yeniköy karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye sevk etti. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.