Aydın’da okul sporları çerçevesinde düzenlenen hentbol müsabakaları çekişmeli mücadelelere sahne olurken, il birincileri bölge şampiyonasında Aydın’ı temsil edecek.

Aydın’da okul sporları çerçevesinde düzenlenen hentbol müsabakaları çekişmeli mücadelelere sahne olurken, il birincileri bölge şampiyonasında Aydın’ı temsil edecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde sporun tabana yayılması amacıyla düzenlenen okullar arası turnuvalar hız kesmiyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Okul Sporları faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen Okullar Arası Küçükler Kız Erkek Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Aydın Lisesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakalara, kız kategorisinde 6 takım, erkek kategorisinde 6 takım olmak üzere toplam 12 okuldan 150’yi aşkın sporcu katıldı. İl birincisi olan takımlar ileri bir tarihte gerçekleştirilecek olan Hentbol Bölge Grup Şampiyonası’nda Aydın ilini temsil etmeye hak kazandı. Heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva sonucunda Küçükler Erkek Kategorisinde Gazipaşa Ortaokulu birinci, İncirliova Gerenkova Ortaokulu ikinci ve Hacı Lütfiye Atay Ortaokulu üçüncü oldu. Küçükler Kız Kategorisinde ise Gazipaşa Ortaokulu birinci, Kuyucak Atatürk Ortaokulu ikinci ve Nazilli Orhangaz Ortaokulu üçüncü oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlar için düzenlenen törenle sporculara madalya ve kupaları, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü, Hentbol İl Temsilcisi, Okul Müdürleri, Beden Eğitimi Öğretmenleri ve Antrenörleri tarafından takdim edildi.