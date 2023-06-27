Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Haziran ayı içerisinde yaptıkları operasyonlarda çok sayıda tarihi eser ele geçirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, Haziran ayında il genelinde Kaçakçılık, Organize Suçlar ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürdü. Yapılan 5 operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 2’si tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 54 adet bronz sikke, 5 adet bilezik/yüzük, 13 adet obje, 1 adet altın arama dedektörü, 7 adet tapu/senet, 326 adet diğer elektronik eşyalar, 210 adet elektronik sigara, 1100 adet elektronik sigara likiti, 840 adet muhtelif yedek parça ele geçirildi.