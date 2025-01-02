Aydın’daki Veteriner Fakültesi’ndem "Hayvanlar İçin Saha Şartlarında İlk ve Acil Müdahale" eğitimi düzenlendi.

İnovasyon ve Girişimcilik Topluluğu (ADÜ-İNOVET) tarafından Doç. Dr. Büşra Kibar Kurt eğitmenliğinde "Hayvanlar İçin Saha Şartlarında İlk ve Acil Müdahale" eğitimi gerçekleştirildi.

Veteriner Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe fakülte öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Mezuniyetleri sonrası fayda sağlayacak bilgileri fakülte öğrencileriyle paylaşan Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Büşra Kibar Kurt, Hayvanlar İçin Saha Şartlarında İlk ve Acil Müdahale konularını geniş bir bakış açısıyla değerlendirdi. Etkinlik sonunda Dr. Öğr. Üyesi Ece Koç Yıldırım tarafından Doç. Dr. Büşra Kibar Kurt’a teşekkür belgesi takdim edildi. ADÜ-İNOVET Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kaya programda emeği geçen eğitmen ve tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.