Aydın’da hava sıcaklıkları hafta ortasında yükselecek, hafta sonunda ise mevsim normallerine dönecek.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Halen bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından (Salı) itibaren etkisini arttırarak Çarşamba günü mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının 27.07.2023 Perşembe gününden itibaren etkisini kaybedeceği, bu hafta sonunda hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarına ineceği tahmin edilmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.