Aydın’da hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren 4 ile 8 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği öğrenildi.

Aydın’da hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta başından itibaren 24-25 derece bandında olacağı öngörülüyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgemizin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Pazar günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta başından itibaren kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceği tahmin ediliyor. Pazar gününden itibaren bölgemizi etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; Pazar günü Çanakkale’nin doğu ilçeleri (Biga, Çan, Yenice ve Bayramiç) ile Balıkesir’in kuzey ilçelerinde (Manyas, Gönen, Bandırma, Erdek ve Marmara Adası) yağış bekleniyor. Rüzgârın; Pazar günü Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir” denildi.