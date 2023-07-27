Son 3 yıldaki sağlık hizmetlerini genişleterek yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydeden Aydın’da, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında Hastane Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Hastane Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Hizmet başkanları ve kamu hastaneleri başhekimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından sunum yapıldı. Ayrıca toplantıda Aydın’da hizmet veren kamu hastanelerinde servis ve yoğun bakım doluluk oranları, il dışı sevk oranları, genel sağlık hizmetlerinin işleyişi, evde sağlık hizmetleri, MHRS randevuları, beyaz kod verileri, verimlilik ve kalite hizmetleri konuları ele alınarak vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerindeki kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğine yönelik tedbirler görüşüldü.