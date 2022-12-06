Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre; İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahalllesi’nde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında işlemiş olduğu bir suçtan dolayı aranan ve hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.İ. isimli şahıs, Didim ilçesi Akbük Mahalllesi’nde ’konut dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D isimli şahıs, Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahalllesi’nde yapılan şok uygulamada ’kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 15 ay 168 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.