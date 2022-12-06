Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Başkan Günel, Kent Konseyi Yönetim Kurulu’nu ağırladı Başkan Günel, Kent Konseyi Yönetim Kurulu’nu ağırladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre; İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahalllesi’nde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında işlemiş olduğu bir suçtan dolayı aranan ve hakkında 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.İ. isimli şahıs, Didim ilçesi Akbük Mahalllesi’nde ’konut dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altında alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D isimli şahıs, Sultanhisar ilçesi Malgaçemir Mahalllesi’nde yapılan şok uygulamada ’kullanım gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 15 ay 168 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.