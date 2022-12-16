Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında tüm ilçelerde aktif faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezleri, vatandaşların hayat boyu eğitim almalarını desteklemeye devam ediyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çatısı altında tüm ilçelerde aktif faaliyet gösteren Halk Eğitimi Merkezleri, vatandaşların hayat boyu eğitim almalarını desteklemeye devam ediyor.

Aydın merkez ve ilçelerindeki Halk Eğitimi Merkezleri, her yaşta vatandaşa ilgi, istek, yetenek ve beklentilerine yönelik; mesleki, sosyal, toplumsal, ekonomik, sportif ve kültürel alanlarda ücretsiz kurslar düzenleyerek yetişkin eğitimlerine en kolay erişim kapısı olarak öğrencilerin ve yetişkinlerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Sultanhisar ilçesinde huzurevinde açılan “Geleneksel El Nakışları ve Filografi Tekniği” kurslarında yaşları 80 ila 90 arası değişen yaşlı çınarlar; hobi edinerek, zihinlerini canlı tutmaları, streslerini atmaları, üretmeleri ve mutlu olmaları açısından büyük önem taşıyor.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, her çalışma alanında olduğu gibi hayat boyu öğrenme kurslarında da özel bireyler içinde kurslar düzenleniyor. Nazilli’ de “Hayat Boyu Özeliz” projesinde yetişkin özel eğitim bireylerine yönelik açılan kurslar büyük ilgi görüyor. Buharkent’te El Sanatları Teknolojisi Alanında ”Hafif Düzeyde Otizm Engeli Olan Bireyler İçin Prototip Turistik Hediyelik Eşyalar Yapma” , “Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Ahşap Boyamayla Ürün Yapma” , “Hafif Düzeyde Zihinsel Engeli Olan Bireyler İçin Prototip Turistik Hediyelik Eşyalar Yapma” kursları da bu anlamda dikkat çekiyor.

Nazilli ve Buharkent ilçelerinde açılan “Kırkyama ve Dekoratif Minder Dikimi” kurslarında ortaya çıkan ürünlerin sosyal hayatta kullanıma dahil edilmesi ile kültürel zenginliğin korunması hedefleniyor. Bozdoğan’da yaklaşık 5 yıldır devam eden unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olan “Su Kabağı İşlemeciliği” kursuyla kursiyerlere, çevre dostu olan yöreye özgü susakları (su kabağı) neredeyse her evin bahçesinde yeniden yetiştirmeyi teşvik ediyor.

İncirliova’da açılan ‘’Ağaç Baston Yapımı’’ kursu ile kursiyerlerin, tarihi ve kültürel bastonları tanıyarak tekniğine uygun ürün oluşturma becerilerini sağlıyor. Efeler Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan “Mefruşat Kursu, El Sanatları Kursu, Gıda ve Pastacılık” gibi alanlardaki kurslarla vatandaşlar hem boş zamanlarında hobilerine yönelme imkânı buluyorlar hem de eski eşyalarını değerlendirerek güzelleştirme fırsatı buluyor. Aynı şekilde son yıllarda popülerliği hızla artan güzellik ve bakım alanında da Kuşadası’nda “Cilt Bakım Teknikleri” ve “Kalıcı Makyaj” gibi kurslar açılmış olup bu kurslarla hem mevcut ihtiyacı karşılayacak nitelikte bireyler yetiştirilip hem de kursiyerler, güzellik ve bakım merkezlerinde istihdam olanağı buluyor.

“El Nakışları Kursu” Karacasu, Didim, Germencik, Yenipazar gibi pek çok ilçede başarıyla yürütülürken; Karacasu ilçesinde açılan “Meyve Bahçelerinde Gübreleme Kursu” da yoğun ilgi gören kurslar arasında yerini alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının talimatlarıyla oluşturulan “Köy Yaşam Merkezleri” bünyesinde açılan kurslarla vatandaşlara hizmet verilirken; Çine ilçesinde Umurköy, Altınabat, Çatak ve Elderesi Köy Yaşam Merkezlerinde köy halkının ilgi ve talepleri doğrultusunda açılan ve yoğun ilgi gören kurslar da bunun en güzel örneklerini teşkil ediyor. Koçarlı ilçesinde özellikle merkeze uzak köylerde açılan Hentbol Kursları ile de öğrenciler ve vatandaşlar sportif faaliyetlerle buluşturulurken, il genelinde açılan kurslar ile vatandaşların hayat boyu eğitimlerini devam etmeleri sağlanıyor.