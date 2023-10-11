Aydın’ın iç kesimlerinde hafta sonu yağışlı havanın yerel olarak etkili olması bekleniyor.

Aydın’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken hafta sonu iç kesimlerde yerel olarak sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre Aydın’da yarın az bulutlu, Cuma günü parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar günü ise parçalı bulutlu iç kesimleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.