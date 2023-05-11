Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, ’2023 Yılı Hac Yolcuları Hazırlık Kursu’ çerçevesinde Söke’deki hac adayları ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Hac Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek olan hacı adaylarına yönelik ’Hac Eğitim Seminerleri’ devam ediyor. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, ’2023 Yılı Hac Yolcuları Hazırlık Kursu’ çerçevesinde Söke İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’nda hacı adayları ile buluştu. Hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında hacı adaylarına bilgiler veren Güneş, hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar diledi. Milletimiz ve tüm Müslümanlar için dua etmelerini özellikle rica etti.

Seminere, Söke İlçe Müftüsü Ali Saim Doğru, kafile görevlileri ve hacı adayları katıldı.