Aydın’ın önemli turizm bölgelerinden olan Kuşadası ilçesinde etkili olan güneşli hava ile birlikte çok sayıda vatandaşlar sahillere akın etti. Sahillerde bazı vatandaşlar denize girip güneşlenirken, bazıları da balık tutarak güneşin tadını çıkardı.

Kuşadası ilçesi Kadınlar Plajı, hafta sonu güneşli ve ılık havanın etkisiyle ziyaretçilerin akınına uğradı. Sıcaklıkların 16 dereceye kadar yükseldiği ilçede, birçok kişi denizin ve kumsalın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilen yerli halk ve turistler sahilde yürüyüş yapıp kafelerde vakit geçirirken, bazıları ise deniz kenarında güneşin tadını çıkardı. Esnaf, güzel havanın işlerini canlandırdığını belirtirken, vatandaşlar da kış ortasında yazdan kalma bir gün yaşamanın keyfini sürdü. Kadınlar Plajı başta olmak üzere ilçedeki birçok sahilde yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar da kış ortasında denize girmenin tadını çıkardı. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.