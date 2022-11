Aydın’da mesleğe yeni başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde yemin ederek yeni görevlerine başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk Büstü’ne Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından çelenk sunumu ile başlayan tören, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Konferans Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende stajyerliği biten öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Yeminlerini eden öğretmenler mesleklerine ilk adımı atarken, öğretmenlik mesleğinde uzun süre görev almış ve emekli olmuş öğretmenlere ise Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verildi.

Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için onlara yol gösteren siz öğretmenlerin ışığıdır. Öğretmenler olarak büyük bir sorumlulukla bir o kadar da zorlu bir yolun yolcularıyız. Bu yolda her türlü zorluğa razı olup elimizden gelen gayret ve çabayı büyük bir fedakarlıkla ortaya koymaktayız. İnsanlığın yararına olan her şeyi öğretip öğütlemekteyiz. Öğretmenlerim, sevgiyle ektiğiniz tohumların yeşerdiğini ellerinize batan dikenlerine rağmen yetiştirmiş olduğunuz güllerin burcu burcu koktuğunu göreceğiniz güzel günlerin mimarları hiç şüphesiz ki sizler olacaksınız. Sizlerin bu ideali, bazen aile hayatınızın bile önünde tuttuğunu biliyor ve bu uğurda özverili, azimli, onurlu ve takdire şayan çalışmalarınızla gurur duyuyorum. Kur’an-ı Kerim için ilk vaaz olunan ayetin ‘Oku’ olması dinimizin de eğitime verdiği değerin en güzel örneğidir. Peygamber mesleği de diyebileceğimiz bu kutsal mesleği icra eden tüm meslektaşlarım en büyük güzellikleri de hak edenlerdir. Çünkü bir öğrenciye ışık olacak öğretmen bakışına her zaman ihtiyaç olacaktır. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Ordularımızın kazandığı zafer, sizin eğitim ordularınız için yol açtı. Gerçek zaferi, siz öğretmenler başaracaksınız’ sözüyle toplumun gelişimi ve refahı için öğretmenin önemini ve vazifesinin kutsallığını çok güzel vurgulamıştır. Bu önemli gün vesilesi ile öncelikle Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şehitlik mertebesine ulaşan ve ahirete ulaşan tüm öğretmenlerimizi saygıyla anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm meslektaşlarımın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.

“Öğretmenler, Türkiye’nin gelişmesinde en önemli unsurlardan”

Öğretmenliğin görevlerin en soylusu olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Öğretmenlik mesleği, toplumun en önemli mesleklerinin başında geliyor. İnsanları yetiştiren, hayata hazırlayan belki de anne babadan daha fazla çocukların üzerinde katkısı olan öğretmenlerimizin bu boyutuyla yapmış oldukları çalışmalar, ortaya koydukları eserler gerçekten toplumun farklı bir noktaya taşınmasında en önemli unsurların başında geliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Milletleri kurtaracak, yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ diyerek öğretmenlik mesleğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu biliyoruz. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin en iyi şekilde yetiştirmeleri, öğretmenlerimizin bu konudaki özverili çalışmalarıyla vücut bulmaktadır. Bu yönüyle bütün öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye, gelişmiş ve belli bir seviyenin üstüne çıkmışsa bunun en temel unsurlarından birisi öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıdır. Öğretmenlerimiz, ülkemizin en uç noktalarında zaman zaman belki yolu bile düzgün olmayan noktalarda kar kış demeden öğrencilerine ulaşarak eğitim veren önemli bir meslek grubu. Aydın’da da Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesinde öğretmenlerimiz önemli görevler ifa ediyor. Eğitimdeki başarımızı daha üst noktalara taşıma adına normal ders saatlerinin dışında da sosyal ve kültürel anlamda yapabileceklerimiz nelerse bunları yapabilmek için gayret içinde çalışıyorlar. Bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Ben aynı zamanda bir öğretmen eşi olarak, öğrenci olarak, veli olarak öğretmenlerimizin çalışmalarını yakından bilen ve tanıyan biri olarak bütün emeklerinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu anlamlı ve önemli günde Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyorum. Tek amaçları görev yaptıkları yerde çocuklara dokunmak ve eğitmek olan ama uğradıkları saldırı sonrası yaşamını kaybeden bütün şehit öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Aksoy tarafından hediyeleri takdim edildi. Program, Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunumu ile devam etti.