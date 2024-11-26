Aydın’da mesleğe yeni başlayan 14 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde yemin ederek yeni görevlerine başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende stajyerliği biten öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi. Yeminlerini eden 14 öğretmen mesleklerine ilk adımı atarken, öğretmenlik mesleğinde uzun süre görev almış ve emekli olmuş öğretmenlere ise Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verildi.

Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir’ diyerek kutsallığını vurguladığı mesleğin temsilcileri olarak büyük bir gururla Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Öğretmenlik yalnızca bilgi aktarmak değil yüreklere dokunmak, geleceğin mimarlarını inşa etmektir. Öğretmenlerimiz tarih boyunca ülkemizin geleceğini aydınlatan meşaleler gibi öneme haizdir. Öğrencilerimizi akademik başarının yanında insani, ahlaki, kültürel değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek bizlerin yegane sorumluluğudur. Bu görev dünyanın en anlamlı ve en kutsal görevidir. Bu duygularla başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, bugün emekli olan ve halen görevde bulunan meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“ Öğretmenlik aslında topluma yön verme sanatıdır”

Göreve yeni başlayan öğretmenler adına konuşma yapan Efeler Cumhuriyet İlkokulu öğretmenlerinden Melike Bayram ise “Öğretmenlik, meslek olmanın ötesinde bir yaşam tarzıdır. Tüm yaşamını okula, öğrenciye adamaktır. Öğretmenlik aslında topluma yön verme sanatıdır. Bu vesileyle vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin kurucusu Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor, bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum” diyerek heyecanını paylaştı.

“Binlerce öğretmene bayrağı teslim eder”

Emekli olan öğretmenler adına konuşan Mehmet Öztürk de, öğretmenliğin her zaman kalbinde olacağını vurgulayarak “Bunca yıllık meslek yaşamımın en kıymetli anlarından birisi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde konuşma yapmak. Bir öğretmen için meslekten ayrılış, dünyanın bütün çiçeklerinden kopmak gibidir. Şimdi daha iyi anlıyorum. İnanıyorum ki bu meslekten bir öğretmen ayrılır. Binlerce öğretmene bayrağı teslim eder. Sevgili meslektaşlarım, yollarımız hiçbir zaman ayrılmayacak. Yüreğimde hep öğrencilerim, okurlarım ve siz değerli arkadaşlarım olacaksınız” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim, kompozisyon, afiş ve mektup yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Canbolat tarafından hediyeleri takdim edildi. Program, Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunumu ile devam etti.