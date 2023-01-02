Aydın’da hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla hazırlanan erzak kolileri KYK yurdu idarecileri ve öğrencileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aydın’da hayırsever bir vatandaşın katkılarıyla hazırlanan erzak kolileri KYK yurdu idarecileri ve öğrencileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Aydın İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay ve Gülçiçek KYK Yurdu Manevi Danışmanı M. İsmail Fevzi Sayı’nın önderliğinde yurt idarecileri ve öğrencileriyle birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yardım ediliyor. Hayır sahibi vatandaşların katkılarıyla hazırlanan erzak kolileri ve yiyecekler kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Müftü Yardımcısı Atay, "Rabbim kimseyi aç ve muhtaç bırakmasın. ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ hadis-i şerifine nail olabilme gayretiyle bu güzel hayra vesile olmaya devam edeceğiz. Emeği geçenlere ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.