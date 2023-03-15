Aydın’da her yıl büyük bir heyecana sahne olan okul sporları müsabakaları, bocce branşında düzenlenen yarışmalarla devam ediyor.

Aydın İncirliova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen ve iki gün süren turnuvaya kızlarda 11 erkeklerde ise 15 takım mücadele gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları faaliyetleri programında yer alan ve her yıl düzenlenen Okul Sporları Gençler Bocce İl müsabakalarına yüzlerce sporcu katıldı. Sporcular müsabakaları boyunca ellerinden gelen gayreti göstererek madalya ve kupa için ter döktü.

Turnuvada kızlarda Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmamhatip Lisesi birinci, Nazilli Şehit Sümer Deniz Anadolu Lisesi ikinci, Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi üçüncü ve Söke Hilmi Fırat Anadolu Lisesi dördüncü oldu. Erkeklerde ise Söke Adnan Menderes Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci, Koçarlı Adnan Menderes Anadolu İmamhatip Lisesi ikinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi üçüncü ve Buharkent Belediyesi Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Bocce Gençler Kız-Erkek İl müsabakasında dereceye giren takımlar 30-31 Mart’ta Denizli’de yapılacak grup müsabakalarında Aydın’ı temsil edecek.