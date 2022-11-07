Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın’da köylülerin yakacak telaşı başladı. Önceki yıllarda pek çok kişinin cüzi miktarda elektrik, doğalgaz veya kömür ile ısınarak kışı geçirdiği Aydın’da artan yakıt fiyatları nedeniyle vatandaşların bir kısmı geleneksel yakıt olan oduna yöneldi.

Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer alan Aydın’da köylülerin yakacak telaşı başladı. Önceki yıllarda pek çok kişinin cüzi miktarda elektrik, doğalgaz veya kömür ile ısınarak kışı geçirdiği Aydın’da artan yakıt fiyatları nedeniyle vatandaşların bir kısmı geleneksel yakıt olan oduna yöneldi.

Kış sezonu yaklaşırken, dağlardan topladığı odunları karakaçanı ile evine taşıyarak yakacak hazırlıkları yapan Aydınlı vatandaşlardan 58 yaşındaki Kazım Cengiz, artık en hesaplı ısınmanın geleneksel yöntem diye tabir ettikleri odun ateşi ile ısınma olduğunu söyledi. Gerek ekonomik nedenler gerekse zamanında araç kullanmayı öğrenmediğinden dolayı halen taşıma ve ulaşım işlerini kendisine ait atıyla sürdürdüğünü belirten Kazım Cengiz, zamanla yarışta sıkıntı yaşasa da doğal ve geleneksel hayatından memnun olduğunu söyledi.

Aydın’ın en yüksek rakımlı köylerinden biri olan Köşk ilçesine bağlı Sarıçam Köyü’nde yaşadığını belirten Kazım Cengiz, “Kasım ayına girdik sayılır halen soğuklar etkili değil. Ayvaların durumuna bakılacak olursa bu yıl kış çetin geçeceğe benziyor. Biz de hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

“Hem ulaşım hem taşıma işlerini atıyla yapıyor”

Zamanın artık tekerlek dönemi olduğunu ancak kendi kuşaklarında geç kalanların motorlu araçların ve tekerleğin nimetlerinden yeterince faydalanamadığını belirten Kazım Cengiz, “Günümüzde benim gibi at veya eşekle ulaşım ve taşıma işi yapan nerdeyse kalmadı. Genç kuşakların hepsi araç kullanıyor. Biz zamanından öğrenmedik. Bu saatten sonra da öğrenemeyiz diye hayatımızda ulaşım ve taşıma işlemlerini eski usul ile sürdürüyoruz” diyerek atının üzerinde verdiği görüntülerle hayatından memnun olduğunu ifade etti.