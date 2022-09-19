Aydın’da gerçekleştirilen Gaziler Günü töreninde konuşan Gazi Özcan Akar; “Gazilik, Türk vatanseverliğinin yaşayan destanıdır” dedi.

Aydın’da gerçekleştirilen Gaziler Günü töreninde konuşan Gazi Özcan Akar; “Gazilik, Türk vatanseverliğinin yaşayan destanıdır” dedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama töreni düzenlendi. Valilik önündeki Atatürk abidesine Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı tarafından çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile birlikte bayraklar göndere çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği üyesi Gazi Özcan Akar; “Büyük Önder Atatürk’ümüze mareşallik unvanının verilmesinin 101. yıldönümü nedeniyle bugünü kutluyoruz. Bizler de çok onurlu ve gururluyuz. Her Türk evladı gibi kendine görev düştüğünde görevini en iyi şekilde yapmış olmanın huzuru ve rahatlığı ile karşınızda bulunmaktayım. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunda, Kore’de, Kıbrıs’ta şehit olmuş, terörle mücadelede canlarını feda ederek şehit düşmüş kardeşlerimize rahmet ve saygı ile anıyorum, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, kahramanlığının ve fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi de bu destanı yazan kahramanın kendisidir. Tüm gaziler adına Gaziler Günü nedeniyle burada bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum” dedi.

Törene Aydın Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile gaziler, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.