Aydın’da, vatan topraklarını korumak uğruna canlarını ortaya koyan 4 gazi ve 1 şehit yakınına Devlet Övünç Madalya Beratı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Aydın Valisi Yakup Canbolat tarafından takdim edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da Cumhurbaşkanlığı himayesinde şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene şehit aileleri, gaziler ve ailelerinin yanı sıra onur konuğu olarak Aydın Valisi Yakup Canbolat katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, başta terör olmak üzere çeşitli olaylarda gazi olan 4 asker ve 1 şehit köy korucusunun özgeçmişleri okundu. Özgeçmişlerin okunması esnasında aileler duygu dolu anlar yaşadı.

"Şehit ve gazilere sahip çıkmak en önemli vazifemizdir"

Törende kısa bir konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, şehit ve gazilerin her zaman Türk Milletinin gurur kaynağı olduğuna dikkat çekerek "Bugün Devlet Övünç Madalyası takdim edilecek, şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve onların yakınlarıyla birlikte olmanın onurunu yaşıyoruz. Türk milletinin tarihi, destanlarla ve zaferlerle doludur. Bu kutsal vatan toprakları kahramanca yapılan mücadeleler sonucunda kazanılmıştır. Bugün ülkemizin ve milletimizin bağımsız bir devlet olarak, tarih sahnesinde yer alması, aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin şüphesiz eseridir. Şehitlerimiz ve gazilerimiz istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Onlardan aldığımız güç, inanç ve ilhamla, bize emanet edilen bu cennet vatanı sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığıyla cumhuriyetimizin, devletimizin ve milletimizin birlik ve bütünlüğünü koruma sorumluluğumuzun bilinci içerisindeyiz. Ülkemizin bağımsızlığı, huzur ve güvenliğini korumak için bu ulvi makamlara yükselmiş şehit ve gazilerimiz her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Bu vatanın kahraman evlatları Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da ve en son 15 Temmuz’da ve terörle mücadelede tarihe isimlerini altın harflerle yazdırmışlardır. Aziz milletimiz üzerine oynanan her türlü oyunları dün olduğu gibi bugün de bertaraf ederek yarınlara daha emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Şanlı bayrağımızı korkusuzca topraklar üzerinde dalgalandırmak, şehit ve gazilere sahip çıkmak en önemli vazifemizdir. Kardeşçe yaşama anlayışımızdan taviz vermeyerek onurlu bir şekilde yaşamımızı devam ettireceğiz. Bugün sayın cumhurbaşkanımız adına sizlere tevcih edeceğimiz Devlet Övünç Madalyası, devletimizin ve milletimizin size duyduğu derin sevgi, saygı ve minnettarlığın bir nişanesidir. Sizler aziz şehitlerimizin bizlere birer emanetisiniz. Bu toprakları bizlere, vatan yapanların yakınlarına, kahraman gazilerimize hizmet etmek, acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak bizlerin en önemli görevidir. O sebeple dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bu görevimizi layıkıyla yerine getirecek, devlet olarak yanınızda olmaya her zaman devam edeceğiz. Bu vesileyle öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geçmişten günümüze üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli gazilerimize, malul kardeşlerimize sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

Vali Canbolat, konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına 4 gazi ve 1 şehit yakınına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı’nı takdim etti.