Aydın Gazeteciler Cemiyeti tarafından 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla valilik önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun Atatürk büstüne çelenk sundu.

Törende konuşan Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun,”24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı bayram olarak kutlamak bence çok doğru değil çünkü sansürün uygulanması yerelden başlıyor yukarıya doğru devam ediyor. Bizim mesleğimizin önünde de çok büyük taşlar var. Bizim taşın altına elimizi koymamız gerekiyor. Bunu sadece Aydın Gazeteciler Cemiyet’inden beklememek gerekiyor. Aydın Gazeteciler Cemiyeti birilerinin yön verebileceği bir cemiyet değildir. Bir yerde bir durum varsa Aydın Gazeteciler cemiyeti ne yapmasını gerektiğini bilir” dedi.

Törene katılan gazeteciler, sonrasında Aydın Turistik parkta düzenlenen kahvaltı etkinliğine katıldı.