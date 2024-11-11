Aydın’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla il genelinde 9 bin 261 fidan toprakla buluştu.

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla ağaçlandırma etkinliği yapıldı. Aydın Adanan Menderes Üniversitesi Merkez kampüsünde yapılan programa Aydın Valisi Yakup Canbolat, Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte halk oyunu gösterisi yapıldı. Gösterinin ardından Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, etkili olan kuraklık nedeniyle yağmur duası yaptı. Okunan duaların ardından Merkez Kampüste bulunan 1 hektarlık alana 1111 adet fidan toprakla buluşturdu. Programa katılan protokol ve öğrenciler fidanları dikip can suyunu verdi.

5 farklı fidan çeşidi toprakla buluştu

Etkinlikte konuşan Aydın Valisi Yakup Canbolat, ağaç ve orman sevgisinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganıyla gerçekleştirilen bu etkinliğin, çevre bilincinin artırılmasına ve toplumda ağaçlandırma konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağladığını belirten Vali Canbolat, "Bugün burada toprakla buluşturduğumuz fidanlar, geleceğe bırakacağımız en değerli mirastır. Bu etkinlik kapsamında Efeler ilçesi Adnan Menderes Üniversitesi kampüs alanında fidanları toprakla buluşturmak ve gelecek nesillere güzel bir çevre kazandırmak amacıyla bir hektar alanda 500 adet fıstık çamı, 500 adet mavi selvi, 100 adet mazı, 6 adet ıhlamur, 5 adet dişbudak olmak üzere toplam 1111 adet fidanı bugün toprakla buluşturacağız. Bu tür etkinliklerin artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yangınlarda bin 767 hektar alan yandı

Muğla Orman Bölge Müdür Yardımcısı Adnan Güller de, ağaçlandırmanın orman yangınları ve iklim değişikliği gibi çevresel tehditlere karşı önemli bir önlem olduğunu vurguladı. Güller, “Ülkemizde son yıllarda orman yangınları büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu yıl Aydın’da özellikle Kuşadası, Çine, Germencik ve Bozdoğan ilçelerinde büyük yangınlar yaşandı. Bu yangınlarda yaklaşık 1767 hektar orman alanı zarar görmüştür. Bu yangınların büyük kısmı insan kaynaklı olup yapacak olduğumuz her faaliyette çok ama çok dikkatli olmamız gerekmektedir. Yanan alanlardaki ağaçlandırma çalışmaları önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanacaktır.” dedi.

Öğrenciler fidan dikip can suyu verdi

Ağaç dikme etkinliğine katılan öğrenciler, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilmesinin önemine değindi. İlk kez ağaç dikmenin heyecanını yaşayan üniversite öğrencisi Dilan Yerlikaya, “Bugün hayatımda ilk defa ağaç dikiyorum. Çok güzel bir duygu, çünkü sadece doğayı korumakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe de bir şeyler bırakıyorum” diye konuştu. Hatice Yıldırım ise, daha önce yangın nedeniyle zarar gören alanda yapılan ağaçlandırma çalışmalarının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Aydın’da toplam 17 farklı lokasyonda gerçekleştirilen fidan dikme faaliyetleriyle toplam 9 bin 261 fidanın toprakla buluştuğu belirtildi.