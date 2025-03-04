Aydın’ın Efeler ilçesinde Salı Pazarı içerisinde bir evde çıkan yangında biri çocuk 3 kişi pazar esnafının yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, Zafer Mahallesi 127 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi duman kaplarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekip araçları Salı Pazarı olması nedeniyle olay yerine güçlükle girdi. Yangında evde mahsur kalan biri çocuk 3 kişi pazarcı esnafının yardımıyla evden tahliye edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.