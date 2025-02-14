Aydın’ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniköy Mahallesi’nde Suriyeli ailenin yaşadığı bir evde yangın çıktı. Husam Elfelci’ye ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan 4 çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen çocuklara sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Yangın evi kullanılmaz hale getirdi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.