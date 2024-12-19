Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Birliği’ne (AYESOB) bağlı Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Dayanışma, Eğitim ve Kültür Vakfı, üniversite okuyan esnaf ve sanatkar çocuklarına verdiği burs desteğini artırdı. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, vakfın 17’nci Olağan Mali Genel Kurulu’nda alınan kararla burs miktarının 250 TL’den 375 TL’ye yükseltildiğini müjdeledi.

Toplantıda, ekonomik durumu iyi olmayan esnaf ve sanatkarların üniversitede okuyan çocuklarına daha fazla katkı sağlamak amacıyla yapılan burs artışı, büyük memnuniyetle karşılandı. Vakfın başkanlığını da yürüten Künkcü konuyla ilgili açıklamasında, “Esnaf ve sanatkarlarımızın çocuklarının üniversite eğitimlerine katkı sağlamak için burs desteğini artırdık. Bu yıl 411 öğrencimize burs veriyoruz ve hayat şartlarındaki değişimleri göz önünde bulundurarak burs miktarını yüzde 50 oranında artırdık. Bundan sonra bursları değerlendirmeye alacak ve yeni yılda da yine artış yapmayı planlıyoruz” dedi. Bu karar, esnaf ve sanatkar ailesi tarafından büyük takdirle karşılanırken, vakfın öğrencilere sunduğu destek, daha fazla gencin üniversite eğitimine devam etmesine yardımcı olacak.