Aydın’ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 11 adreste yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyon çerçevesinde daha önce tutuklanan liderlerinin ardından şebeke üyeleri de jandarmadan kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak işleyen şahıslara yönelik faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 11 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda; 5 bin 600 gram kubar esrar, 365 gram metamfetamin, 9 gram eroin, 35 kök keneviri bitkisi, 1 adet tabanca, 30 adet mühimmat, 1 adet ruhsatsız tüfek, suç gelirinden elde edilen 15 bin 640 TL para, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 9 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli şahıstan; V.O., H.K., U.A., O.A., H.E. ve S.B. olmak üzere toplamda 6 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Liderleri de tutuklanmıştı

Operasyon çerçevesinde daha önce şebekenin lideri olduğu tespit edilen Ç.M.G. ile M.Ç. yakalanmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Liderlerinin ardından 6 şebeke üyesi de jandarmadan kaçamazken, olayla ilgili toplamda 8 kişi tutuklanmış oldu.

Ayrıca şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 26 şahsa da uyuşturucu Madde Kullanma suçundan işlem yapıldı.