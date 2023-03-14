Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen U16 Erkekler Kulüpler Arası Basketbol müsabakaları, haftalarca final için kıyasıya yapılan mücadeleler sonunda iki takımın karşı karşıya geldiği şampiyonluk maçıyla tamamlandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan U16 Erkekler Kulüpler Arası Basketbol İl müsabakaları Efeler Atatürk Spor Salonu’nda tamamlandı. Heyecanla beklenen maçta Smaç Basketbol ile Başak Koleji karşılaştı. Nefes kesen, temponun hiç düşmediği maçta şampiyon olan taraf 54-52 skorla Smaç Basketbol oldu.

Dereceye giren kulüplere kupa ve madalya töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, şampiyon olan takımın kupasını ve madalyasını takdim etti, antrenörleri ve sporcuları tebrik ederek başarıların devamını diledi.

Müsabakalar sonunda Smaç Basketbol birinci, Başak Koleji Kulübü ikinci, Kuşadası Başakşehir Kulübü üçüncü oldu