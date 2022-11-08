AydınAdnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde, Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen Ergen Günleri Sempozyumu’nun yirmi yedincisini “Sosyoekolojik Dönüşüm Dinamiğinde Ergen Ruh Sağlığı” teması ile Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

AydınAdnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde, Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen Ergen Günleri Sempozyumu’nun yirmi yedincisini “Sosyoekolojik Dönüşüm Dinamiğinde Ergen Ruh Sağlığı” teması ile Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Sempozyum Eş Başkanı Prof. Dr. Füsun Çuhadaroğlu, etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunanlara teşekkür ederek, her yıl ergenlikle ilgili farklı bir tema çerçevesinde düzenlenen sempozyumun temasının bu yıl “Sosyoekolojik Dönüşüm Dinamiğinde Ergen Ruh Sağlığı” olarak belirlendiğini dile getirdi.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, etkinliğin sosyoekolojik değişimin başta ergen ruh sağlığı olmak üzere ergenler üzerindeki tıbbi ve genetik etkilerini konu aldığı Ergen Günleri Sempozyumu’nun bilim dünyasına kazandırdığı katkılardan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Sempozyumda konuşmacı olan ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı V. Prof. Dr. Ayhan Aköz, sosyoekolojik değişikliklerin çocuk ve ergen ruh sağlığı üzerindeki etkisinin önemine vurgu yaparak, bu tür sempozyumların yapılmasının önemine değindi.

27. Ergen Günleri Sempozyumu, ergenlik döneminin fizyolojik gelişim, toplumsal çevresel etkenler ve duygusal gelişim gibi araştırmaları ve bilimsel etkinlikleri, alanında deneyimli uzmanlar tarafından; konferans, panel ve sözlü oturumlarda online ve yüz yüze olarak 7 bildiri ile gerçekleştirildi.

Sempozyum, hak kazanan poster bildiri yazarlarına Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından ödül verilmesiyle sona erdi.