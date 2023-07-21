Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Jandarmadan Kadına El Kalkmaz’ projesi çerçevesinde Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığı’nda vatani görevini yapmakta olan 490 er ve erbaşa kadına karşı şiddetle mücadele eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Jandarmadan Kadına El Kalkmaz’ projesi çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri aralıksız sürüyor. Proje çerçevesinde Aydın Jandarma Er Eğitim Tabur Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan 490 er ve erbaşa, 6284 Sayılı Kanun, KADES Uygulaması ve Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette broşür dağıtılarak, ’Kadına El Kalkmaz’ pankartı açıldı.