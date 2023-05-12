Aydın’ın Efeler ilçesinde bir apartmanın girişinde bulunan Enerya firmasına ait doğalgaz dağıtım panosunda yaşanan gaz kaçağı, mahalleye korku salarken, 1 hafta içerisinde ikinci ikinci gaz kaçağı yaşandı.

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle 226 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın girişinde bulunan Enerya’ya ait doğalgaz dağıtım panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Mahalleye yayılan doğalgaz kokusunu fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri gaz kaçağının geldiği yeri tespit etmeye çalıştı. Enerya ekiplerinin de gelmesi ile birlikte yapılan kontrollerde kaçağın apartman girişindeki gaz dağıtım panosunda meydana geldiği tespit edildi. Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Enerya ekiplerinin gelmesi ile birlikte doğalgaz kesilerek güvenlik önlemi alındı. Daha sonra ekipler, panoda kaçağın neden olduğu sorunu tespit ederek gerekli müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Osman Yozgatlı Mahallesi’nde bulunan doğalgaz dağıtım istasyonunda meydana gelen gaz kaçağının ardından 1 hafta içerisinde ikinci olayın meydana gelmesi ise vatandaşları tedirgin etti.