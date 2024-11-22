Aydın’da dün akşam etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış Nazilli ilçesine düştü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da Meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış 26,4 kilogram ile Nazilli ilçesine düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyük bölümü gece olmak üzere son 24 saat içerisinde Bozdoğan’a 6,5 kilogram, Buharkent’e 9,7 kilogram, Efeler’e 25,3 kilogram, İncirliova’ya 24,7 kilogram, Karacasu’ya 11,4 kilogram, Kuyucak’a 25 kilogram, Nazilli’ye 26,4 kilogram, Sultanhisar’a 25,2 kilogram, Söke’ye 15,6 kilogram, Yenipazar’a 10,6 kilogram, Çine’ye 10 kilogram yağış düştü.

Yağışların Pazar gününe kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.