Aydın’da dün akşam etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış Kuyucak ilçesine düştü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış 35,7 kilogram ile Kuyucak ilçesine Musakolu’na düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyük kısmı gece olmak üzere son 24 saat içerisinde Bozdoğan’a 17,4 kilogram, Buharkent’e 12,8 kilogram, Didim’e 21,4 kilogram, Efeler’e 18,2 kilogram, İncirliova’ya 21,6 kilogram, Karacasu’ya 13,2 kilogram, Karpuzlu’ya 15,7 kilogram, Koçarlı’ya 10,7 kilogram, Kuyucak Musakolu’na 35,7 kilogram, Kuşadası’na 24,9 kilogram, Nazilli’ye 19,2 kilogram, Sultanhisar’a 30,6 kilogram, Söke Karakaya’ya 30 kilogram, Yenipazar’a 26,7 kilogram, Çine Bahçearası’na 31,8 kilogram yağış düştü.