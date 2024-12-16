Aydın’da dün akşam etkili yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış Didim ilçesine düştü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış 32,9 kilogram ile Didimi ilçesi Akbük beldesine düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, çoğunluğu gece olmak üzere son 24 saat içerisinde Bozdoğan’a 12,8 kilogram, Buharkent’e 7,3 kilogram, Didim’e 32,9 kilogram, Efeler’e 20,3 kilogram, İncirliova’ya 25,1 kilogram, Karacasu’ya 15 kilogram, Karpuzlu’ya 15,8 kilogram, Koçarlı’ya 11,9 kilogram, Kuyucak’a 14,1 kilogram, Kuşadası’na 27,1 kilogram, Nazilli’ye 14,6 kilogram, Sultanhisar’a 18 kilogram, Söke’ye 23,8 kilogram, Yenipazar’a 13 kilogram, Çine’ye 18 kilogram yağış düştü.

Yağışların hafta sonuna kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.