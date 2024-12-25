Aydın’da dün akşam etkili olan yağışların ardından metrekare başına en fazla yağış 115 kilogram ile Çine ilçesine düştü.

Sağanak yağışların etkili olduğu Aydın’da meteoroloji, metrekareye düşen yağış miktarını açıkladı. Verilere göre son 24 saatte en fazla yağış 115 kilogram ile Çine ilçesi Kavşit ekip orman sahası bölgesine düştü. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyük bölümü gece olmak üzere son 24 saat içerisinde Bozdoğan’a 62,3 kilogram, Buharkent’e 39,8 kilogram, Didim’e 49,6 kilogram, Efeler’e 62 kilogram, Germencik’e 42,9 kilogram, İncirliova’ya 46,1 kilogram, Karacasu’ya 71,3 kilogram, Karpuzlu’ya 40,3 kilogram, Koçarlı’ya 38,5 kilogram, Kuyucak’a 114,9 kilogram, Kuşadası’na 33,1 kilogram, Nazilli’ye 85,2 kilogram, Sultanhisar’a 88,2 kilogram, Söke’ye 42,2 kilogram, Yenipazar’a 77,9 kilogram, Çine’ye ise 115 kilogram yağış düştü.

Yağışların hafta sonuna kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak olacak şekilde devam edeceği tahmin ediliyor.