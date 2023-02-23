Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın’da, toplam nüfus sayısı 14 bin 210 kişi artarak 1 milyon 148 bin 241, en hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Kuşadası oldu.

Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Aydın’da, toplam nüfus sayısı 14 bin 210 kişi artarak 1 milyon 148 bin 241, en hızlı nüfus artışı yaşayan ilçe ise Kuşadası oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını yayımladı. Bu çerçevede 6 Şubat 2023 itibariyle açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553, Aydın nüfusu ise 1 milyon 148 bin 241 oldu. 2020-2021 yıllarında binde 13,3 olan Aydın’ın yıllık nüfus artış hızı 2021-2022 yıllarında binde 12,5 oldu. Toplam nüfusun 569 bin 291’ini erkekler, 578 bin 950’sini ise kadınlar oluşturdu. Aydın’da 2022 yılında 2021 yılına göre nüfus artış hızı en düşük ilçe Karacasu olurken, nüfus artış hızı en yüksek olan ilçe ise Kuşadası oldu.

En hızlı artış Kuşadası’nda

Aydın’ın ilçelerine bakıldığında Bozdoğan nüfusu binde 10,9’luk düşüşle 32 bin 607, Buharkent nüfusu binde 5,5’luk artışla 13 bin 22, Çine nüfusu binde 5,5’luk düşüşle 48 bin 466, Didim nüfusu binde 32,7’lik artışla 97 bin, Efeler nüfusu binde 11,7’lik artışla 303 bin 772, Germencik nüfusu binde 10,4’lük artışla 44 bin 172, İncirliova nüfusu binde 18,8’lik artışla 55 bin 848, Karacasu nüfusu binde 21,5’lik düşüşle 17 bin 620, Karpuzlu nüfusu binde 15,5’lik düşüşle 10 bin 590, Koçarlı nüfusu binde 14,7’lik düşüşle 21 bin 832, Köşk nüfusu binde 4,8’lik artışla 28 bin 235, Kuşadası nüfusu binde 39,1’lik artışla 130 bin 835, Kuyucak nüfusu binde 10,7’lik düşüşle 26 bin 111, Nazilli nüfusu binde 13,3’lük artışla 162 bin 737, Söke nüfusu binde 4,8’lik artışla 123 bin 301, Sultanhisar nüfusu binde 2,1’lik düşüşle 20 bin 230, Yenipazar nüfusu binde 10,1’lik düşüşle 11 bin 863 oldu.

Aydın’da nüfusun 60 bin 564’ü 75 yaş ve üzerinde olurken, 152 bin 234’ü ise 0-10 yaş arasında yer alıyor. Genç nüfus olarak nitelendirilen 15-24 yaş grubundaki erkek nüfusu 75 bin 192, kadın nüfusu ise 73 bin 728 oldu.