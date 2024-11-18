Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde 5 Aralık 2024 günü gerçekleştirilecek olan Yörük Çalıştayı’nın hazırlıklarının tamamlandığı duyuruldu. “Yörüğün oturacağı yer bayırla sırt, yiyeceği yoğurtla süt, ardında bırakacağı ise ebedi yurt” düsturuyla gerçekleştirilecek olan çalıştaya tüm Yörüklerin davetli olduğu belirtildi.

ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nde dört oturumda eş zamanlı sunum ve ardından sonuç raporunu hazırlama aşamalarıyla gerçekleştirilecek Yörük Çalıştayı’na Aydın Adnan Menderes Üniversitesi akademisyenlerinin yanı sıra Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uşak Üniversitesinden bilimsel katkı sağlanacağı belirtildi.

5 Aralık 2024 Yörük Çalıştayı Danışma Kurulu Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Milli Savunma Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin bilim insanlarından oluştuğu belirtildi. Bilim Heyetinde aynı üniversitelerin haricinde çok sayıda üniversitenin yanı sıra Azerbaycan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Özbekistan, Ukrayna gibi ülkelerin akademisyenlerinin de yer alacağı duyuruldu.

Çalıştay sunumlarının Konar- Göçer; Çoban; Kıl Çadır, Harar ve Bozlak isimlerini taşıyan salonlarda gerçekleştirileceği hemen sonrasında bir sonuç raporunun hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Sinema Anabilim Dalı Başkanı, Ulusal ve Uluslararası Projeler Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turan Akkoyun’un başkanlığını üstleneceği Yörük Çalıştayı’nda Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca Konar Göçer Salonu; Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevkiye Kazan Nas Çoban Salonu; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uludağ Kıl Çadır ve Harar Salonu; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Ses Sanatçısı Prof. Dr. Pınar Altıok Gürel de Bozla Salonu oturumlarını yöneteceği bilgisi verildi.

Yörük Çalıştayının Arşiv ve tarih bilimi temsilciliğini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri Tarihi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Karazeybek üstleneceği duyuruldu.