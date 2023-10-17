Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik Dünya Gıda Günü etkinliği düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl, 1945’te kurulduğu tarih olan 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü (DGG) olarak 150’den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. Bu yılın teması; "Su hayattır, su gıda demektir. Kimseyi geride bırakma" olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere Ülkemizde her alanda suyumuzu verimli kullanarak, kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarılması gayesi ve "suda sıfır kayıp" yaklaşımı ile Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde, Bakanlığımızın koordinasyonunda 31 Ocak 2023 tarihinde ülkemizde "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" başlatılmıştır. Bu çerçevede, dayanıklı ve sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine dönüşümün desteklenmesi, su verimliliğini artırma, suda sıfır kayıp, küresel farkındalığın artırılması amacıyla Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüzce öğretmen ve öğrencilere "Dünya Gıda Günü" programı düzenlenmiştir” denildi.