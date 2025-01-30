Aydın’ın Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen drone destekli uygulamada 52 araç sürücüne cezai işlem uygulandı.

Aydın’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği’ne bağlı operatörler tarafından drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Havadan yapılan denetimlerde; yayaya yol vermeme, seyir halinde cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takmama, kasksız motosiklet kullanımı, yaya geçidi üzeri, otobüs durağı ve çift sıra park gibi konularına ağırlık verilirken, sürücülerin yaptığı ihlaller de havadan görüntülenerek fotoğraflandı. Drone marifetiyle tespiti yapılan kurallara uymayan sürücüler hakkında işlem yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren denetimlerde birçok araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 52 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ekipler trafik kurallarının önemine dikkat çekerken, kontrol ve denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi.