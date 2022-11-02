Aydın’da sağlık hizmetlerinin kalitesi her geçen gün artmaya devam ederken, il genelindeki doktorlu ambulans sayısı da 3’e yükseldi.

Aydın’da sağlık hizmetlerinin kalitesi her geçen gün artmaya devam ederken, il genelindeki doktorlu ambulans sayısı da 3’e yükseldi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık hizmetlerindeki kalitenin artırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ederken Sağlık Bakanlığı’ndan talep edilen doktorlu ambulans sayısının artırılması başvurusu da kabul edildi. Bu çerçevede toplam 46 ambulans ve 3 motorize ambulansın hizmet verdiği Aydın genelinde 1 olan doktorlu ambulans sayısı da Efeler’de 2 Söke’de 1 olmak üzere 3’e yükseltildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Aydın İl Ambulans Servisi olarak 46 ambulans ekibi ve 3 motorize ambulans ekibi olmak üzere toplam 49 ekiple halkımıza hizmet vermekteyiz. Ülke genelinde 26 bin kişiye bir istasyon düşerken ilimizde bu sayı 23 bin kişiye bir istasyondur. Böylelikle vatandaşımıza her zaman en yakın vakaya çıkmaya hazır bir ekibimizin olmasını amaçlamaktayız. Sunduğumuz hizmet kalitesini arttırmak için ilimizde 1 olan doktorlu ekip sayısını arttırma isteği İl Sağlık Müdürlüğümüzce Bakanlığımız ile paylaşılmış ve 2022 yılı içinde Efeler ilçemizde 1 Doktorlu yeni ekibin kurulması, Söke ilçemizde de mevcut bir ekibimizin doktorlu ekibe dönüştürülmesi onaylanmıştır. Efeler ilçemizdeki yeni kurulacak ekibin personel atamaları 2022 yılı içinde peyderpey yapılmış son Devlet Hizmet Yükümlülüğü atamasında da 5 doktorumuz Efeler 9 No’lu ekibimize atanarak personel eksiği Bakanlığımızca tamamlanmıştır. Doktorlarımız dâhil tüm personelimizin hizmet içi eğitimleri tamamlanmış olup 1 Kasım itibarı ile ekibimiz 195 çağrı kodu ve Kurtuluş ismi ile aktif hale getirilmiştir. Böylece Efeler ilçemizde 2, Söke ilçemizde de 1 ekip olmak üzere 3 doktorlu ambulansımızla halkımıza hizmete devam etmekteyiz” ifadeleri yer aldı.