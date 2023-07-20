Aydın İl Müftülüğü tarafından ’Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi’ konulu konferans düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa İl Vaizi Adem Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Ramazan Paşa Camii Müezzin Kayyımı Mehmet Kurt’un Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program İl Müftüsü Hasan Güneş’in açış konuşmasıyla devam etti.

’Din İstismarı İle Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi’ konulu Konferansını gerçekleştiren İl Vaizi Adem Yılmaz, “Bazı grup ve şahısların kendi hedefleri ve çıkarları çerçevesinde dini metinleri yorumlamak suretiyle Ortadoğu ve İslam coğrafyasında dini istismar ediyorlar. Din istismarı, dine dair kavramları ve değerleri kullanarak insanları etkileyip maddi veya manevi çıkar elde ederek din uğruna hizmet etmesi gereken insanın, dini kendi hizmetinde kullanmaya başlayarak güç ve menfaat devşirmesidir. Bu anlamda, İslam tarihi boyunca birçok kişi ve grup din tüccarlığı yapmaktan çekinmemiştir. Bunlar bazen ayet ve hadislerin anlamlarını çarpıtarak yanlış yorumlamalarla toplumu aldatmışlardır. Bazen de dini kavramları istismar ederek değer ve anlam kaybına uğratmışlardır. Unutulmamalıdır ki meşru hedeflere gayri meşru yollarla ulaşılamaz. FETÖ tarzı örgütler konusunda her zaman uyanık olunması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum” dedi.

Programa İl Müftü Yardımcısı Mehmet Atay ve Melek Sevindi, şube müdürleri ve din görevlileri katıldı.