Aydın’da Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim okumada oluşan hataları gidermek, Kur’an-ı Kerim’i güzel bir eda ile okumayı sağlamak amacıyla Tashih-i Huruf Kursu düzenledi.

Aydın İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kursta Asım Kıraatı ve Hafs Rivayetlerine Göre Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Öğretim Programı kapsamında alanında uzman görevliler tarafından eğitim verilecek. Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, İl Müftü Yardımcısı Melek Sevindi ve Şube Müdürü Raşit Kıymaz ile birlikte Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kayyımların katılım sağladığı kursu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.