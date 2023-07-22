Devecilik kültürünün devam ettiği önemli kentlerden olan Aydın’da, etkili olan çöl sıcakları devecileri de etkilemeye başlarken, her yıl Temmuz aylarında gerçekleştirilen deve yağlama ve yıkama işlemleri başladı. Sıcaklarla birlikte ahırlarına getirilen develer burada hem sağlık için hem de serinlemek için yıkanıyor.

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da etkili olan çöl sıcaklarına karşı deveciler adeta seferberlik ilan etti. Gölgede 40 dereceyi bulan aşırı sıcaklarda keyfi kaçan pehlivan develerin huzuru için Aydın’da pehlivan develer önce katran karışımı zeytin yağı ile yağlanıp sonra da sabunla yıkanıyor. Yağlama ve yıkama işleminden oldukça keyif alan develerin bu işlem sonrası daha rahat yaşadığı belirtildi.

Çöl hayvanı olmalarına rağmen yaşanan aşırı sıcaklardan dolayı develerin çok rahatsız olduğunu belirten deveciler, Aydın’da sıcakların bastırmasının ardından önce develeri katran, kantaron ve zeytinyağı karışımı ile yağladı. Bu uygulama ile haşere, sinek ve yılanların yaklaşmadığı develere şimdi de yıkama işlemi uygulanmaya başladı.

Aydın’ın Sultanhisar ilçesine bağlı Salavatlı Mahallesi’nde çocukluğundan bu yana devecilik ile uğraşan Selim Akçay, aşırı sıcakların yaşandığı Aydın’da yaz boyu periyodik aralıklarla develeri yağlayıp yıkadıklarını belirterek, develerin mutluluğu için maddi manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi. Zor bir işlem olmasına rağmen her yıl develerin rahatlaması için bu işlemin yapıldığını ifade eden Akçay; “Şu anda develerimizi yıkıyoruz. Yağlandıktan sonra kalan yağların tabakasını, pisliğini ve mikrobunu atması için hem de serinlemesi için yıkıyoruz. Deveci olan herkes bu mevsimde develerini yıkar. Yılda bir defa yıkanır, bir defa yağlanır. Bazı durumlarda iki defa yağlanır. Bu işlemden sonra vücudunda, derisinde maraz, parazit varsa temizlenir. Aynı zamanda deriyi güzelleştirsin diye bu işlem yapılır. Yağlandıktan sonra kantaron koyulur içine. Kokusu ağır olduğu için yılan, sinek gelmez. Hayvan rahat eder. Deve narin bir hayvan olduğu için, rüzgarlı bir havada bu işlem yapılmaz. Rüzgarlı havada yıkarsan yediği soğuğu atamaz, kışın ortaya çıkar. O yüzden yıkama ve yağlama işlemleri sırasında hava sıcak ve rüzgarsız olmalı” dedi.

Yaklaşık 25 yıldır devecilik işiyle uğraşan İsa Kavas ise “Nasıl çocuklar ilk doğduğunda tuzlanır, aslında devenin yağlanması ve yıkanması da buna benzer. Kokmaması, mikrop olmaması, vücudunun dinlenmesi için yağlanması lazım. Sonrasında da yıkayınca hayvan rahatlıyor. Sürdüğümüz yağdan kaynaklı da hem yılan hem sinek de gelmiyor. Genellikle her sene Temmuz aylarında yağlanır, 15-20 gün sonra da yıkanır” dedi.