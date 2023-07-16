Yörük kültürünün yaşatıldığı önemli şehirlerden olan Aydın’da vatandaşlar develerden vazgeçmiyor. Saatlik kirası lüks otomobillerin 5 katı olmasına rağmen sünnet veya gelin alma törenlerinde develer tercih ediliyor.

Aydın, Türkiye’nin yörük kültürünün yaşatıldığı önemli şehirlerden biri olarak bilinirken, vatandaşların develere olan ilgisi ise hala devam ediyor. Özellikle sünnet veya gelin alma törenlerinde, saatlik kirası lüks otomobillerin 5 katı olan develer tercih ediliyor. Yüzyıllardır süregelen bir geleneğin parçası olarak, Aydın halkı, yörük kökenlerine bağlılıklarını develer aracılığıyla göstermeye devam ediyor. Gelin almak veya sünnet düğünü gibi önemli etkinliklerde, yörük kültürünün sembolü haline gelen develer ise göz alıcı süslemeleriyle törenlere renk katıyor.

Aydın’da deve kültürü her alanda yaşatılmaya devam ederken, il genelindeki pek çok deve, gençlik yıllarında arenada güreş hizmeti verdikten sonra olgunluk döneminde düğünlerde gelin veya sünnet çocuğu taşımada kullanılıyor. Gerek gelinler gerekse sünnet çocuklarının en mutlu günlerini deve ile gezerek ölümsüzleştirdiklerini belirten Aydınlı deveciler ise yörük kültüründe devenin aynı zamanda itibar ve ehemmiyet verme olduğunu belirterek özel günlerde da şan ve şöhret göstergesi olarak kabul edildiğini ifade etti. Saatlik kirası 500 TL’den başlayan develerin fiyatı, birçok lükse otomobilden daha pahalı olsa da vatandaşlar deveden vazgeçmiyor.