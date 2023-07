Aydın’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan ve memleketlerine dönmeye başlayan depremzedelerin, ayrılmadan önce bıraktığı notlar duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta yaşanan büyük depremlerin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da öğrenci yurtlarına yerleştirilen depremzede vatandaşlar, memleketlerine dönmeye başladı. İl genelindeki yurtlardan dönüş yapan depremzede vatandaşların, bıraktıkları notlar ise görenleri duygulandırdı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan sosyal medya paylaşımında ise “Depremzedelerin Hacı Mustafa Efendizade Yurdumuzda bıraktıkları notlarla insanlığın güzelliğini bir kez daha ortaya koydu. Birbirimize destek olmanın önemini hatırlattığınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Depremzede vatandaşlardan Sibel Kızıl’ın bıraktığı notta “Müdür babamız, ilk geldiğimizde çok ama çok korkak ve çekinerek girmiştik. Sonra yavaş yavaş alışmaya çalıştığımız bu yurtta sevgi ve şefkatin var olduğunu gördük. Bir gün bile bizi yalnız bırakmayarak her zaman yanımızda ve her zaman yardımcı oldunuz. Çocuklarımız düştü kaldırdınız, ağlayınca susturdunuz. Ben böyle bir insan topluluğu hiç bir zaman bulamam ve unutmam. Çok, çok ama çok teşekkürlerimi sunarım. Allah razı olsun sizin gibi iyi insanlarla tanıştım. Hakkınızı helal etmenizi dilerim. Oğlum için yaptığınız her şey için Allah bin kere razı olsun” ifadeleri yer aldı.

“Bizleri duygulandırdı”

Bırakılan notların kendilerini duygulandırdığını ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu; “Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından İl Müdürlüğü olarak devletimizin tüm imkanlarını depremzedeler için seferber ettik. Yurtlarımıza yerleştirilen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle koordineli bir şekilde çalıştık. Devletimiz gerçekten çok büyük. Yurtlarımızdan ayrılan depremzede vatandaşlarımızın bıraktığı notlar ise hepimizi duygulandırdı. Allah bu acıları tekrar yaşatmasın inşallah” dedi.