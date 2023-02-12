Türk Kızılay Aydın İl Merkezi Başkanlığı, Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için tek yürek olan Aydınlılara teşekkür ederek, afet bölgesine gönderilecek olan acil acil ihtiyaç listesini güncelledi.

Türk Kızılay Aydın İl Merkezi Başkanlığı, Kahramanmaraş Depremi’nin yaralarını sarmak için tek yürek olan Aydınlılara teşekkür ederek, afet bölgesine gönderilecek olan acil acil ihtiyaç listesini güncelledi.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da vatandaşlar tek yürek oldu. Depremin yaralarının sarılması için Aydınlı vatandaşlar ilk günden bu yana seferber olurken, Türk Kızılay Aydın İl Merkezi Başkanlığı acil ihtiyaç listesine yönelik açıklama yaptı. Depremzede vatandaşlar için acil ihtiyaç listesinin güncellendiğini duyuran Kızılay Aydın İl Başkanlığı yaptığı açıklamada “Kıymetli hemşerilerimiz, ülkemiz genelinde büyük bir etki gösteren deprem sonrası Aydın ilimize deprem bölgelerinden gelen vatandaşlarımıza yönelik acil ihtiyaçlar bulunmaktadır. Bu büyük felakette siz kıymetli hemşerilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Gün birlik ve beraberlik günü sizleri de Atatürk Kent meydanında bulunan Kızılay çadırımıza davet ediyoruz. Acil ihtiyaç listesi, battaniye, yorgan, kadın, erkek ve çocuk kıyafetleri, iç çamaşırları ve hijyen malzemeleri, ayakkabı, havlu, bebek ve hasta bezleri, ısıtıcı, nevresim takımı olarak güncellenmiştir” ifadelerine yer verildi.