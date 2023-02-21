Aydın Berber Kuaför ve Güzellik Salonları Odası Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından Aydın’a gelen depremzedelerin kişisel bakım ve saç tıraşları ihtiyaçlarının giderilmesi için ’iyilik seferberliği’ başlattı.

Aydın Berber Kuaför ve Güzellik Salonları Odası Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen yıkıcı depremin ardından Aydın’a gelen depremzedelerin kişisel bakım ve saç tıraşları ihtiyaçlarının giderilmesi için ’iyilik seferberliği’ başlattı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli ikametlere yerleştirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde misafir edilen depremzede vatandaşların kişisel bakım ve saç tıraşı gibi ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Aydın Berber Kuaför ve Güzellik Salonları Odası ’iyilik seferberliği’ adı altında bir çalışma başlattı. Depremzedelerin konakladıkları yerlerde kişisel bakım ve saç tıraşlarının yapıldığını belirten Aydın Berber Kuaför ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Serhan Avşar, "Depremzede vatandaşlarımıza verdiğimiz bu hizmet dayanışmanın, birlikteliğin, kardeşliğin gereğidir. İlerleyen günlerde, bu hizmetimize oda olarak devam edeceğiz. Gün birlik olma günüdür, gün dayanışma günüdür" dedi.