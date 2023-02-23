Kahramanmaraş Depremlerinin ardından Aydın’a nakilleri yapılan 3 bin 614 öğrencinin okul kayıtları tamamlandı.

Kahramanmaraş Depremlerinin ardından Aydın’a nakilleri yapılan 3 bin 614 öğrencinin okul kayıtları tamamlandı.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından afet bölgelerinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Ülke genelini yasa boğan iki büyük depremin açtığı yaraları sarmak, vatandaşların ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla çalışmalar devam ederken, afet bölgelerinden Aydın’a gelen depremzede ailelerinden toplam 3 bin 614 öğrencinin okul kaydı yapıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz genelinde 22 Şubat tarihi itibariyle 300 okul öncesi, bin 332 ilkokul, bin 183 ortaokul ve 799 lise olmak üzere toplam 3 bin 614 öğrencimizin başvurdukları okullara nakilleri gerçekleştirilerek kayıtları tamamlanmış olup, her türlü kırtasiye ihtiyaçları ve okul malzemeleri, kitapları temin edilerek okula devamları sağlanmıştır. Aynı zamanda ilimiz genelindeki özel okullarımıza da her kademeden olmak üzere toplam 685 öğrencinin ücretsiz olarak kayıtları yapılmış olup sorunsuz bir şekilde okula devamları sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.