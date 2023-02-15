Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Aydın’a gelen depremzedeler hakkında son durum görüşüldü.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda Aydın’a gelen depremzedeler hakkında son durum görüşüldü.

Geçtiğimiz 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş Depremi’nin ardından depremzede vatandaşların tahliyesi devam ederken, Adıyaman’daki vatandaşlar da Aydın’a getirildi. Bu çerçevede Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un başkanlığında Deprem Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda il genelindeki depremzedelerin son durumu başta olmak üzere işbirliği ve çalışmalar görüşüldü. Kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve hizmetin aksamaması adına yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler gözden geçirildi.

Kurumlar arası işbirliğinin önemine dikkat çekilen toplantıda pandemi döneminde kurulan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’nun adının da ‘Depremzede Vefa Destek Grubu’ olarak değiştirildiği öğrenildi. Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra vali yardımcıları ile kurum müdürleri katıldı.